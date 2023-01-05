Развертывание Россией ракет "Циркон" прорвет оборонительные рубежи НАТО – СМИ

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Решение Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон" прорвет оборонительные рубежи Североатлантического альянса, пишет британское издание Express.

"Развертывание Россией гиперзвуковых ракет <...> способно пробить морскую оборону НАТО", – говорится в публикации.

4 января президент РФ отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетными системами морского базирования "Циркон".

В этот же день состоялась церемония выхода корабля на боевую службу. Фрегат пройдет по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной совершать продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя.

Ракета способна развивать до девяти скоростей звука, а дальность стрельбы составляет одну тысячу километров. "Циркон" может поражать цели как на воде, так и на земле.



Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков"

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