Фрегат "Адмирал Горшков "с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправился в поход

Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправляется в дальний поход. Церемония выхода корабля на боевую службу состоялась с участием Владимира Путина.

Корабль пройдет по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, противокорабельным крылатым ракетам "Циркон" нет аналогов в мире. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.