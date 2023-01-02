Украинские силы обстреляли пять населенных пунктов ДНР за три часа

Фото: president.gov.ua

Представительство ДНР в СЦКК рассказало, что украинские войска обстреляли пять населенных пунктов за три часа 2 января. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

Донецк трижды подвергся обстрелу в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. На город обрушились 14 снарядов из артиллерии 155 миллиметров.

Украинская армия также ударила по Горловке, Макеевке, Минеральному и Ясиноватой, выпустив 17 снарядов из артиллерии 155 миллиметров и 122 миллиметра.

Ранее стало известно, что не менее шести человек погибли при обстреле со стороны ВСУ больницы в Первомайске в ЛНР.

Обстрел произошел 31 декабря, ВСУ били по больнице с интервалом в 30-40 минут и сделали три залпа, уточнила заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева. По ее словам, украинцы рассчитывали, что за время между залпами будет проходить эвакуация раненых и разборка завалов. Она заявляет, что ВСУ били очень точными ракетами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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