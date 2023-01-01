Не менее шести человек погибли при обстреле больницы в Первомайске в ЛНР

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Не менее шести человек погибли при обстреле со стороны ВСУ больницы в Первомайске в ЛНР. Об этом заявила заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева.

"Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов, так что это число ещё может увеличиться", – приводит ее слова РИА Новости.

Обстрел произошел 31 декабря, ВСУ били по больнице с интервалом в 30-40 минут и сделали три залпа, уточнила Ковалева. По ее словам, украинцы рассчитывали, что за время между залпами будет проходить эвакуация раненых и разборка завалов. Она заявляет, что ВСУ били очень точными ракетами.

На данный момент пациентов больницы перевезли в другие медучреждения. Ковалева уточняет, что несколько из них получили повторные ранения из-за обстрелов. Кроме того, она заявляет, что среди пациентов больницы были пятеро детей с мамами и один новорожденный, они при атаке не пострадали.

Ранее сообщалось, что Донецк дважды за ночь подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Более 15 человек пострадали в Макеевке в ДНР из-за ночного обстрела ВСУ. В Донецке же были ранены трое человек, включая младенца.

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