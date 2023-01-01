Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в Киеве слышны взрывы

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению сообщает ТАСС.

Уточняется, что первые оповещения о воздушной тревоге поступили в 01:33 по московскому времени.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о работе ПВО в Киеве. По его словам, в городе слышны взрывы.

За несколько часов до этого сообщалось об обстреле Донецка и Макеевки из РСЗО Вооруженными силами Украины. Обстрелы начались чуть раньше полуночи 31 декабря.

Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков ночью 1 января сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородской областью. Были сбиты 4 ракеты РСЗО.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Президент объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Он подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ.

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