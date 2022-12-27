Более 700 объектов критической инфраструктуры поражено на Украине

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Российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в ходе спецоперации. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина сообщает РИА Новости.

"Поражено 702 объекта критической инфраструктуры. В частности, речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", – сказал он.

Енин уточнил, что в общей сложности повреждено было более 35 тысяч объектов.

Ранее украинский политик Олег Соскин заявил о превращении Киева в город-призрак. По его словам, в городе наблюдается массовый отток тех людей.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины, в том числе энергетическим, в начале октября, после теракта на Крымском мосту. По заявлению президента России Владимира Путина, они осуществляются военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

После ударов, нанесенных 16 декабря, "Укрэнерго" объявило о наступлении чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии в стране. По заявлению украинской энергетической компании, страна потеряла свыше 50% потребления объединенной энергетической системы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Киеве вновь провели веерные отключения электроэнергии

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