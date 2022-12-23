В СМИ показали снимки почти полностью обесточенной Украины

Фото: news.sky.com

В Сети показали спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины. Фотографии показал британский телеканал Sky News.

В публикации СМИ указано, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной ежедневно, в 01:30. Судя по кадрам за январь и ноябрь 2022 года, обеспечение страны энергией существенно упало.

Представители канала добавили, что сделанные снимки могут свидетельствовать о практически полной неисправности энергосистемы Украины.

В начале декабря президент страны Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время невозможно полностью восстановить украинскую энергосистему. При этом политик отметил, что генерация и поставки электричества постоянно наращиваются.

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