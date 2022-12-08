04:51Политика
Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины пока невозможно
Фото: depositphotos/gyn9037
Президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность полноценного восстановления энергосистемы Украины в ближайшее время.
"Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества. <...> Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время", – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Украинский лидер напомнил, что в большинстве городов и районов страны сохраняются графики отключений.
Ранее сообщалось, что энергетическая ситуация в ряде украинских регионов близка к катастрофической. Энергомощности некоторых территорий страны были выведены из строя более чем на 60%.
В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.
Из-за последствий ударов власти Украины столкнулись с нехваткой компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в связи с чем Киев затребовал помощь у западных партнеров.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В "Укрэнерго" рассказали о сроках восстановления энергоснабжения Украины
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