Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины пока невозможно

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Президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность полноценного восстановления энергосистемы Украины в ближайшее время.

"Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества. <...> Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время", – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Украинский лидер напомнил, что в большинстве городов и районов страны сохраняются графики отключений.

Ранее сообщалось, что энергетическая ситуация в ряде украинских регионов близка к катастрофической. Энергомощности некоторых территорий страны были выведены из строя более чем на 60%.

В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Из-за последствий ударов власти Украины столкнулись с нехваткой компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в связи с чем Киев затребовал помощь у западных партнеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В "Укрэнерго" рассказали о сроках восстановления энергоснабжения Украины

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