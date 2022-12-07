Эксперт предрек Украине масштабный кризис из-за разрушения энергосистемы

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В результате разрушения энергосистемы Украину ожидает масштабный кризис, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Об этом сообщает телеканал "360".

"В подобных условиях украинская военная машина лишится возможности вести какие-либо боевые действия. Экономика страны придет в полное запустение. Подобный сценарий приведет к росту протестных настроений и резкому скачку усталости от боевых действий среди населения", – отметил он.

По словам эксперта, украинские власти осваивают средства, выделенные западными странами, так как осознают угрозу энергосистеме страны. Он добавил, что офис президента Украины Владимира Зеленского стремится создать напряжение вокруг происходящего во избежание остановки финансирования со стороны Запада.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по системе управления ВСУ, объектам оборонно-промышленного комплекса и железнодорожным линиям Украины. Также были поражены энергетические объекты.

В ведомстве уточнили, что высокоточный удар был нанесен оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Все цели были достигнуты.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия атакует только те объекты украинской инфраструктуры, которые помогают убивать русских.



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