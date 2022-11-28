Энергетики назвали ситуацию на Украине близкой к катастрофической

Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko

Энергетическая ситуация в ряде украинских регионов близка к катастрофической, передает РИА Новости со ссылкой на компанию "Укрэнерго".

Как следует из ее документов, такая ситуация сложилась после ударов по объектам энергосистемы со стороны ВС РФ. В результате, уточнили в "Укрэнерго", энергомощности некоторых территорий страны были выведены из строя более чем на 60%.

Помимо этого, подчеркнули в компании, сложившаяся ситуация вокруг энергетической инфраструктуры может привести к увеличению протестных настроений среди граждан.

В "Укрэнерго" также обратили внимание на то, что в стране в настоящее время наблюдается дефицит специализированных бригад и деталей для проведения работ на объектах энергетической инфраструктуры. Также фиксируется рост числа попыток предпринимателей обойти ограничения на электропотребление через незаконное подключение к линиям электропередачи.

В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Также, в свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что подобные удары помогают на фронте. Он уточнял, что, ударяя по объектам энергетики, обесточиваются тыловые районы, следовательно, у ВСУ отсутствует возможность регулярно обеспечивать электроэнергией ремонтные базы и производства.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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