На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак

Фото: AP/Andrew Kravchenko

Из-за массового оттока людей, у которых нет собственного жилья и которые вынуждены его снимать, Киев начал превращаться в город-призрак. Об этом заявил украинский политик, экономист и политолог Олег Соскин.

"Переселенцы – а их было 400 тысяч – из Киева начинают уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак", – сказал он в видео для собственного YouTube-канала.

Соскин призвал тех украинцев, что еще остаются в крупных городах, где есть проблемы с водо-, тепло- и электроснабжением, уезжать. Он отметил, что на фоне всего происходящего рушится экономика, с трудом справляется банковская система, что приводит к обесцениванию гривны и инфляции.

Ранее "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за наступления режима системной аварии в стране. Сообщалось, что Украина потеряла свыше 50% потребления объединенной энергетической системы.



"Укрэнерго" объявило режим ЧС в энергосистеме Украины

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