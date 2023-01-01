ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку в новогоднюю ночь

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Макеевку из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 - н.п. Александрополь – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 ракет РСЗО", – указано в сообщении.

Кроме того, удар был нанесен и по Макеевке, ВСУ выпустили 3 ракеты РСЗО. Также сообщается о выпущенных ВСУ снарядах калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось об обстреле Донецка 30 декабря. Тогда по центру города было выпущено шесть ракет из РСЗО.

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