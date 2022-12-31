ВС России применяют новую тактику при ударах по инфраструктуре Украины – военный эксперт

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России используют новую стратегию нанесения ударов по Украине. Об этом военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью "МК".

"Если раньше мы применяли только ракеты "Калибр", а потом подключились еще дроны-камикадзе типа "Герань", то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны", –рассказал Кнутов.

Он утверждает, что подобное изменение состава средств нанесения ударов позволяет максимально эффективно причинять урон украинской инфраструктуре. По его словам, благодаря использованию новой тактики были уничтожены четыре дивизиона ПВО Украины.

Кнутов заявил, что кроме отвлекающих ПВО беспилотников, в ударную группу входят ракеты Х-31П и Х-58, наводящиеся по лучу радаров противоракетных систем ВСУ. Таким образом, ПВО ВСУ сбивает недорогие беспилотники, и получает прилет противорадиолокационных ракет, заявил эксперт.

По словам Кнутова, в ходе российских ударов поражаются практически все намеченные цели, а ПВО Украины сбивает в основном имитаторы целей.

Минобороны России ранее отчиталось о результате массированного ракетного удара российских военных. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах.

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