ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации 29 декабря нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины", – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства России, поставленные цели были достигнуты. В результате совершенного удара российским военным удалось помешать производству и ремонту военной техники ВСУ, а также переброске резервов украинской армии с западной части страны.

Помимо этого, в результате массированного удара произошло нарушение железнодорожного сообщения, с помощью которого украинские военные транспортировали иностранное оружие.

Ранее в военном российском ведомстве сообщили о ликвидации 13 единиц военной техники ВСУ на донецком направлении. Тогда украинская армия потеряла на направлении порядка 80 военных.

До этого ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета. Ликвидация воздушных средств Украины произошла вблизи населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск.



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