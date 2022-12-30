ВСУ потеряли около 20 офицеров при попытках контратак в Донбассе

Фото: ТАСС/AP/Kostiantyn Liberov

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли около 20 офицеров на сватовском направлении в Донбассе, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"За истекающую неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса уничтожено порядка 20 украинских офицеров", – сказал он.

По словам Марочко, наибольшие потери ВСУ понесли при попытках контратак на участке фронта Сватово – Кременная на севере ЛНР.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения ВСУ, расположенные под Артемовском и Соледаром, усиливаются отрядами иностранных наемников для сдерживания наступления российской армии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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