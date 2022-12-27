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Политика

Разведка РФ перехватила переговоры иностранных наемников на 30 языках в районе Артемовска

Разведка РФ перехватила переговоры иностранных наемников на 30 языках в районе Артемовска

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Стало известно, что российская радиоразведка перехватила переговоры иностранных наемников на 30 языках в районе Артемовска в декабре. Судя по донесениям разведки, в радиоперехватах чаще слышна речь на английском, немецком, французском, польском и итальянском языках.

По данным российского МИД, порядка восьми тысяч наемников из более чем 60 стран находятся на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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