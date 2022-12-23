Новые маршруты для электробусов планируют запустить в 2023 году

Тридцать новых маршрутов для электробусов планируют запустить в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Для этого закупят еще 500 современных электробусов в 2023 году, столько же машин появится в 2024 году.

Современный электробус обладает несколькими преимуществами. Например, емкость батареи увеличилась в два раза. Запас хода после подзарядки вырос до 90 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.