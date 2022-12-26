В ГД предложили лицензировать деятельность частных домов престарелых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Госдуме предложили ввести лицензирование частных домов престарелых. С инициативой выступил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия"). Его слова передает Агентство "Москва".

Парламентарий отметил, что пожар в доме престарелых в Кемерове – далеко не первая чрезвычайная ситуация в частном учреждении для пожилых людей.

"Проблема актуальная. Я регулярно получаю жалобы не только на плохие условия проживания, но и на недостаточное внимание сотрудников домов престарелых. По договору они часто даже не несут ответственность за здоровье пожилых клиентов", – подчеркнул депутат.

По мнению Выборного, лицензируемой должна стать любая частная деятельность, которая может потенциально причинить ущерб правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности страны.

"Забота о старшем поколении – это ответственная деятельность, и она должна быть под адекватным контролем государства и его надзорных органов", – отметил парламентарий.

Он добавил, что пожарный надзор должен распространяться в полной мере на весь бизнес.

Ранее в частном доме престарелых в Кемерове в ночь с 23 на 24 декабря произошел пожар. В нем погибло 22 человека. После проверки организации были выявлены грубые нарушения в отношении требований пожарной безопасности.

По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца организатора частного дома престарелых Андрея Смирнова. Мужчина признал свою вину.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!