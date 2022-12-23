Четыре человека погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кузбассе – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, еще двое пожилых людей получили травмы. Уточняется, что речь идет о доме престарелых, который находится на Таврической улице. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Погибли четыре человека.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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