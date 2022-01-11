Прокуратура начала проверку после пожара в пансионате в Пушкине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара в пансионате для пожилых в Пушкине. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", – говорится в сообщении.

Проверку будет проводить Пушкинская городская прокуратура. На место происшествия выехал прокурор города Андрей Чижов.



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Пожар в пансионате для престарелых в подмосковном городе Пушкино произошел вечером 11 января. Сообщалось, что пламя охватило площадь 450 квадратных метров. Огонь распространился частично на первый и второй этажи здания. Сохраняется угроза его перехода на соседнее строение.

Власти сообщили, что, предварительно, всех, кто находился в здании в момент происшествия, удалось эвакуировать. Пострадавших нет.

