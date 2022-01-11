Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Подмосковье, предварительно, нет – власти

Фото: Москва 24

По предварительным данным, при пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пресс-службы администрации городского округа.

"По предварительной информации, всех эвакуировали, никто не пострадал", – отмечается в сообщении.

В единой дежурно-диспетчерской службе также сообщили, что из здания эвакуировали 50 человек.

"Среди эвакуированных – 12 лежачих больных. Их вывели первыми. Они не пострадали", – уточнили в учреждении.



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Пожар в пансионате для престарелых в подмосковном городе Пушкино произошел вечером 11 января. Сообщалось, что пламя охватило площадь 450 квадратных метров. Огонь распространился частично на первый и второй этажи здания. Сохраняется угроза его перехода на соседнее строение.

Проверку организовала прокуратура Московской области. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят соблюдение требований законодательства сотрудниками дома престарелых.

На место ЧП выехал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

