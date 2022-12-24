Число погибших при пожаре в приюте в Кемерове выросло до 22 – СК РФ

Фото: МЧС России

Число погибших при пожаре в частном приюте для престарелых в Кемерове выросло до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Следственного комитета РФ.

"По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В СК подтвердили, что еще шесть человек получили травмы. С ожогами госпитализированы два человека, их состояние оценивается как тяжелое.

Организатору приюта, в котором при пожаре погибли 22 человека, предъявлено обвинение. Он задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Пожар в доме престарелых произошел в частном доме престарелых в Кемерове в ночь с 23 на 24 декабря. По предварительной информации, причина возгорания кроется в нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове

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