Руководство сгоревшего в Кемерове приюта не пустило инспектора с проверкой 7 декабря

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Руководство приюта в Кемерове, где минувшей ночью при пожаре погибли 20 человек, отказалось пустить инспектора в помещение в начале декабря этого года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что визит был инициирован Госпожнадзором по согласованию с прокуратурой. 7 декабря инспектор посетил объект, однако не смог его проверить. После этого в отношении собственника приюта был составлен протокол о воспрепятствовании деятельности должностного лица.

Уточняется, что дом престарелых был выявлен около года назад. С тех пор МЧС РФ добивалось проведения внеплановой контрольно-надзорной проверки, поскольку Госпожнадзор предполагал, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности.

Также данный объект в план проверок на следующий год включила прокуратура, поскольку подобные помещения, отметили в МЧС, относятся к чрезвычайно высокой категории риска.

Возгорание в двухэтажном деревянном доме, где располагался приют, произошло в ночь на субботу. Площадь составила 180 квадратных метров. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Расследованием обстоятельств ЧП займется следственный отдел по особо важным делам.

Спасатели уже завершили разбор завалов на месте пожара. В МЧС уточнили, что всего на момент ЧП в приюте находились 26 человек. Двое пострадавших получили сильные ожоги. Они госпитализированы.

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