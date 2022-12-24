Владелец сгоревшего в Кузбассе приюта рассказал о работе заведения

Фото: МЧС России

Владельцем нелегального приюта в Кемерове, где ночью произошел пожар, оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Об этом сообщает газета "Известия".

В беседе с изданием он рассказал, что заведение работает уже три года и неофициально принимает граждан, которым негде переночевать.

Пожар в деревянном частном доме на Таврической улице произошел в ночь на субботу. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил второй этаж постройки.

По последним данным, погибли 13 человек и шесть пострадали. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Судьба еще семи постояльцев приюта остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

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