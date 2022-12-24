Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 13 – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове выросло до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Возгорание в двухэтажном деревянном доме на Таврической улице произошло в ночь на субботу. Площадь составила 180 квадратных метров. В настоящее время огонь полностью потушен.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Неизвестной остается судьба семи человек.

Проверку по факту пожара организовала прокуратура Кемеровской области. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что на место происшествия выехал прокурор региона Александр Блошкин.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в доме престарелых могла стать неправильная эксплуатация печи. Источник в экстренных службах уточнял, что печь могли забыть погасить на ночь или намеренно оставили зажженной в целях обогрева.

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