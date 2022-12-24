Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Заводском районе Кемерова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, число погибших не изменилось и составляет 20 человек. Как уточняет ТАСС, всего на момент ЧП в доме находились 26 человек. Шестерым удалось спастись, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами.

Возгорание в двухэтажном деревянном доме произошло в ночь на субботу. Площадь составила 180 квадратных метров. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.

Расследованием обстоятельств ЧП займется следственный отдел по особо важным делам. Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям.

Ранее стало известно, что владельцем сгоревшего дома является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. По его словам, заведение работало неофициально как приют, куда приходили граждане, которым негде переночевать.

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