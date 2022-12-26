Организатор частного дома престарелых в Кемерове признал вину

Фото: МЧС России

Организатор частного дома престарелых в Кемерове, где в ночь на 24 декабря при пожаре погибли 22 человека, признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что Андрей Смирнов признал себя виновным по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью", – сказал следователь.

Также по делу о пожаре задержали пожарного инспектора Романа Плета, который участвовал в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста.

"Ему предъявлено обвинение в халатности. Мера пресечения будет избираться в суде", – уточнил собеседник агентства.

Пожар в частном доме престарелых в Кемерове произошел в ночь на 24 декабря. В результате происшествия погибли 22 человека. Еще шесть человек пострадали. Двух людей госпитализировали с ожогами.

По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Между тем в правительстве региона сообщили, что внеплановые проверки в пансионатах, реабилитационных центрах и других объектах, которые начались в Кемеровской области после пожара в приюте, выявили ряд нарушений. В органе отметили, что больше всего нарушений обнаружили в частных центрах.

Требования пожарной безопасности грубо нарушались в сгоревшем приюте в Кемерове

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