Проверки в пансионатах Кузбасса выявили ряд нарушений

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Внеплановые проверки в пансионатах, реабилитационных центрах и других объектах, которые начались в Кемеровской области после пожара в приюте, выявили ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В органе отметили, что больше всего нарушений обнаружили в частных центрах. Проверяющие выдают предписания по устранению выявленных нарушений.

"Составлены акты обследования, по всем фактам нарушений приняты меры. Проверки будут продолжены и пройдут во всех муниципалитетах", – говорится в сообщении.

В Кемерове в половине проверенных учреждений нарушений не выявили. В Полысаевском городском округе специалисты исследовали частные жилые дома, где находились люди без определенного места жительства, зависимые граждане. Там обнаружили некоторые неисправности. В частности, дверка топки была без фиксирующего запорного устройства, а также электропроводка была частично не закреплена.



Нарушения также нашли в Беловском муниципальном округе. Ответственные лица должны устранить все недочеты в короткое время.

Пожар в частном доме престарелых в Кемерове произошел в ночь на 24 декабря. В результате происшествия погибли 22 человека. Еще шесть человек пострадали. Двух людей госпитализировали с ожогами.

По предварительной причине, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".



Требования пожарной безопасности грубо нарушались в сгоревшем приюте в Кемерове

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