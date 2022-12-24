Силовики нашли организатора приюта в Кемерове, где при пожаре погибли 20 человек

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники силовых структур нашли организатора приюта, где в ночь на 24 декабря при пожаре погибли 20 человек, сообщает ТАСС.

Речь идет о пасторе евангельской церкви Андрее Смирнове. Его доставили в следственный отдел. До этого была установлена собственница здания, у которой руководитель приюта арендовал помещения.

Ранее стало известно, что руководство приюта в Кемерове отказалось пустить инспектора в помещение в начале декабря этого года. Визит был инициирован Госпожнадзором по согласованию с прокуратурой. 7 декабря инспектор посетил объект, но не смог его проверить. После этого в отношении собственника приюта был составлен протокол о воспрепятствовании деятельности должностного лица.

Возгорание в двухэтажном деревянном доме, где располагался приют, произошло в ночь на субботу. Площадь составила 180 квадратных метров. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Расследованием обстоятельств ЧП займется следственный отдел по особо важным делам.

Спасатели уже завершили разбор завалов на месте пожара. В МЧС уточнили, что всего на момент ЧП в приюте находились 26 человек. Двое пострадавших получили сильные ожоги. Они госпитализированы.

Дом престарелых был выявлен около года назад. С тех пор МЧС добивалось проведения внеплановой контрольно-надзорной проверки, поскольку Госпожнадзор предполагал, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности.

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