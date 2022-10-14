Путин призвал страны Средней Азии присоединиться к проектам РФ по импортозамещению

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Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению, сообщает РИА Новости.

"Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам", – сказал он на саммите "Россия – Центральная Азия".

Президент выразил уверенность в том, что это пойдет на пользу развитию всех экономик и приобретению новых компетенций.

Накануне Путин сообщил, что мир становится многополярным, большую роль в этом процессе играет формирование новых центров силы в Азии. Он подчеркнул, что Россия считает необходимым формирование системы равной и неделимой безопасности для всех участников международного сообщества.

Путин прибыл в Астану для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября, а также заседании Совета глав стран СНГ и саммите "Россия – Центральная Азия" 14 октября.

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