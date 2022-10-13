08:55Политика
Путин заявил о формировании многополярного мира благодаря новым центрам силы в Азии
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
Мир становится многополярным, большую роль в этом процессе играет формирование новых центров силы в Азии, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
"Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", – сказал он в ходе выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Путин подчеркнул, что Россия считает необходимым формирование системы равной и неделимой безопасности для всех участников международного сообщества.
"Вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН", – отметил президент РФ.
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября, а также заседании Совета глав стран СНГ и саммите "Россия – Центральная Азия" 14 октября.
Также в рамках своего визита президент РФ встретится с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, примет участие в трехсторонней встрече с президентами Киргизии и Таджикистана и проведет переговоры с эмиром Катара, главой Палестины и лидером Азербайджана.
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