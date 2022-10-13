Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии – СМИ

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Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.

Ожидается, что Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию на Украине, мирные усилия Турции и зерновой коридор.

Ранее колумнист турецкого издания Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. В частности, к диалогу могут быть призваны США, Франция, Германия и Великобритания.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине. Новый исторический период политик назвал веком разногласий.

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