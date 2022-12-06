Украинский экс-депутат заявил, что была поражена крупнейшая в Киевской области ТЭС

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Из-за обстрелов была повреждена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция. Информацией об этом поделился бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию – самую мощную электростанцию в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области", – написал Кива в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на данный момент организованы мероприятия по оценке масштабов ущерба и возможности восстановления.

В понедельник, 5 декабря, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По информации украинской прессы, в Кировоградской, Одесской и Житомирской областях произошло отключение электроснабжения.

Российская сторона начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Решение об этом было принято после теракта на Крымском мосту.

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