В Сеуле назвали провокацией вторжение дронов КНДР в южнокорейское воздушное пространство

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В понедельник, 26 декабря, не менее пяти беспилотных летательных аппаратов КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, Сеул расценивает действия Пхеньяна как намеренную провокацию. Об этом сообщает News1 со ссылкой на южнокорейское командование.

По информации Сеула, границу нарушили северокорейские дроны-разведчики. Агентство Yonhap отметило, что южнокорейские военные принимают все необходимые ответные меры.

Ранее сообщалось, что утром 26 декабря северокорейские дроны пересекли границу Южной Кореи без предварительного информирования. В связи с пересечением межкорейской границы дронами в аэропортах Инчхон и Гимпхо были временно приостановлены гражданские рейсы.

По данным СМИ, в ответ на действия Пхеньяна Сеул направил в сторону дронов истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения аппаратов.



Дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула – СМИ

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