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Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по северокорейским беспилотникам. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Наши военные обнаружили беспилотник на западном побережье острова Кедондо, вертолет выпустил около 100 снарядов из пушки калибром 20 миллиметров, но не смог сбить", – говорится в сообщении.

В комитете начальников штабов добавили, что ответ формируется так, чтобы не нанести ущерб гражданским.

Согласно данным Сеула, в воздушное пространство Южной Кореи вторглось пять беспилотников, один из которых был замечен в северных районах Сеула, кроме этого, четыре – в районе острова Канхвадо. Специалисты уверены, что в распоряжении Северной Кореи есть до 1 тысячи беспилотников.

Газета Chosun Ilbo сообщила, что военные Южной Кореи задействовали разведывательные средства к северу от военной демаркационной линии.

"Они <...> провели разведывательную операцию, сделав запись важных военных объектов противника", – сообщили в комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что северокорейские дроны, предположительно, пересекли границу Южной Кореи без предварительного информирования. Отмечается, что в связи с пересечением межкорейской границы дронами в аэропортах Инчхон и Гимпхо были временно приостановлены гражданские рейсы.



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