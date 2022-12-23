Неформальный саммит СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26–27 декабря

Фото: kremlin.ru

В пресс-службе Кремля назвали дату проведения неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

"По инициативе президента РФ Владимира Путина 26–27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств – участников Содружества Независимых Государств", – указано в сообщении.

В октябре российский лидер лично пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит, который предлагалось провести в конце текущего года.

Ранее исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил дату проведения следующего официального саммита Содружества. Он пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке.

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