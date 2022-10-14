Следующий саммит СНГ состоится в октябре 2023 года в Бишкеке

Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков/POO

Следующий саммит СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

"По предложению Киргизии принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке", – сообщил Лебедев.

Также он заявил, что полномочия действующего председателя Исполнительного комитета были продлены на трехлетний период. Ранее с таким предложением выступил Владимир Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что участники заседания обсудили переименование должности исполнительного секретаря в должность генерального секретаря СНГ.

"В узком формате мы обсуждали переименование должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ", – сказал Токаев.

В ходе встречи СНГ российский лидер пригласил глав государств-участников на неформальный саммит в Санкт-Петербург в конце 2022 года. Кроме того, президент России высказал благодарность за поддержку инициативы об объявлении Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году.

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