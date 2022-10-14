Путин предложил переназначить Лебедева на пост главы исполнительного комитета СНГ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лебедева на пост главы исполнительного комитета СНГ на очередной срок. Об этом президент заявил в ходе выступления на саммите Содружества, который проходит в Астане.

"Хотел бы поблагодарить всех коллег за поддержку российского предложения утвердить на очередной срок председателя исполнительного комитета Сергея Лебедева. Он всем хорошо известен", – сказал российский лидер.

Ранее Путин пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит в конце 2022 года в Санкт-Петербург. Президент России высказал благодарность за объявление Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году.

В пятницу, 14 октября, Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств, входящих в состав СНГ, в Астане. Отмечалось, что первая часть встречи пройдет в узком составе. После чего встречу проведут в расширенном составе.

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