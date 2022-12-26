Синоптик назвал нынешний декабрь в Москве самым снежным в истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в нынешнем декабре был побит рекорд по объему выпавшего снега. Об этом сообщает РИА Новости.

"До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм", – сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что объем осадков существенно вырастет к концу недели.

Ранее Вильфанд предупредил, что на этой неделе столичный регион охватят метели. Во второй половине дня во вторник, по словам синоптика, ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду. В ночь на среду сохранятся слабые метели, а днем 28 декабря ожидается оттепель.



Гололедица сохранится в Москве до вечера понедельника – синоптик

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!