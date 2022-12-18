Ситуация с энергоснабжением Киева критическая и еще далека от стабилизации

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Ситуация с энергоснабжением Киева критическая и далека от стабилизации. Об этом сообщил гендиректор украинской энергопоставляющей компании "YASNO" Сергей Коваленко.

"Ситуация остается сложной и критичной. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации", – приводит его слова ТАСС.

Коваленко уточнил, что в Киеве до сих пор не удалось наладить отключения электроэнергии по графикам. Он также заявил, что ситуация различается в разных районах Киева.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 16 декабря был нанесен массированный удар высокоточными ракетами по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Согласно заявлению Минобороны, запланированные цели были достигнуты, массированный удар предотвратил транспортировку иностранного оружия и нарушил логистику ВСУ.

"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в связи с потерей свыше 50% потребления объединенной энергетической системы. Подобная потеря потребления означает наступление режима системной аварии.

В начале декабря президент России Владимир Путин объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Он акцентировал внимание на том, что российские войска продолжат выполнение боевых задач в рамках спецоперации и мировое внимание к атакам ВС РФ не помешает этому.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики Украины

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