ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики Украины – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России совершили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования", – говорится в сообщении ведомства.

По данным российского Минобороны, в ходе выполнения задач военные достигли запланированных целей. Массированный удар предотвратил транспортировку иностранного оружия и остановил планы ВСУ добраться до зоны боевых действий.

Во время ракетного удара ВС РФ переключили внимание украинских систем ПВО на ложные атаки. В связи с этим ПВО был нанесен ущерб по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

До этого военнослужащие России ликвидировали склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове. В районе населенного пункта Рай-Александровка в ДНР российские войска поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины.

Ранее российская армия нейтрализовала 3 склада ВСУ с военной техникой в районе Купянска в Харьковской области, на территории населенного пункта Тягинка в Херсонской области, а также в городе Орехове в Запорожье. На южнодонецком направлении авиация и артиллерия России также устранили резервы ВСУ.



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