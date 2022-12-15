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15:46

Политика

Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Минобороны РФ рассказали, что российским истребителям удалось сбить самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом ведомство сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8", – отмечается в публикации.

За последние сутки система ПВО РФ ликвидировала 11 украинских беспилотников в следующих районах:

  • Степное;
  • Новоандреевка;
  • Вольное;
  • Никольское;
  • Садовое;
  • Семеновка.

Также ВС РФ предотвратили два удара из РСЗО в Запорожской области.

В Минобороны отметили, что с начала спецоперации РФ на Украине российская армия уничтожила:

  • 344 самолета;
  • 184 вертолета;
  • 2 669 беспилотных летательных аппаратов;
  • 396 зенитных ракетных комплексов;
  • 7 127 танков и других боевых бронированных машин;
  • 931 боевая машина реактивных систем залпового огня;
  • 3 685 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 7 614 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ готовы перейти в наступление в зоне спецоперации на Украине.

Он подчеркнул, что если Киев получит от Запада ракетные комплексы с дальностью поражения в 500 километров, то российские военные будут вынуждены отодвинуть их от границы на такое же расстояние.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку 15 декабря

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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