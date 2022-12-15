Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Минобороны РФ рассказали, что российским истребителям удалось сбить самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом ведомство сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8", – отмечается в публикации.

За последние сутки система ПВО РФ ликвидировала 11 украинских беспилотников в следующих районах:

Степное;

Новоандреевка;

Вольное;

Никольское;

Садовое;

Семеновка.

Также ВС РФ предотвратили два удара из РСЗО в Запорожской области.

В Минобороны отметили, что с начала спецоперации РФ на Украине российская армия уничтожила:

344 самолета;

184 вертолета;

2 669 беспилотных летательных аппаратов;

396 зенитных ракетных комплексов;

7 127 танков и других боевых бронированных машин;

931 боевая машина реактивных систем залпового огня;

3 685 орудий полевой артиллерии и минометов;

7 614 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заявил , что подразделения Вооруженных сил РФ готовы перейти в наступление в зоне спецоперации на Украине.

Он подчеркнул, что если Киев получит от Запада ракетные комплексы с дальностью поражения в 500 километров, то российские военные будут вынуждены отодвинуть их от границы на такое же расстояние.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку 15 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!