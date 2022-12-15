15:46Политика
Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Минобороны РФ рассказали, что российским истребителям удалось сбить самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом ведомство сообщает в своем официальном телеграм-канале.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8", – отмечается в публикации.
За последние сутки система ПВО РФ ликвидировала 11 украинских беспилотников в следующих районах:
- Степное;
- Новоандреевка;
- Вольное;
- Никольское;
- Садовое;
- Семеновка.
Также ВС РФ предотвратили два удара из РСЗО в Запорожской области.
В Минобороны отметили, что с начала спецоперации РФ на Украине российская армия уничтожила:
- 344 самолета;
- 184 вертолета;
- 2 669 беспилотных летательных аппаратов;
- 396 зенитных ракетных комплексов;
- 7 127 танков и других боевых бронированных машин;
- 931 боевая машина реактивных систем залпового огня;
- 3 685 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 7 614 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ готовы перейти в наступление в зоне спецоперации на Украине.
Он подчеркнул, что если Киев получит от Запада ракетные комплексы с дальностью поражения в 500 километров, то российские военные будут вынуждены отодвинуть их от границы на такое же расстояние.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку 15 декабря
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