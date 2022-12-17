Новая партия комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" поступила в ВС РФ – СМИ

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В вооруженные силы РФ поступила новая партия комплексов для разведки артиллерийских позиций "Пенициллин", их высокая эффективность была доказана в зоне проведения СВО. Об этом со ссылкой на источник сообщают РИА Новости.

"Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 "Пенициллин", которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы", – заявил собеседник издания.

По его словам, комплекс доказал эффективность в конфликте на Украине. "Пенициллин" быстро и эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает их координаты.

Уточняется, что высокую эффективность комплекса обеспечивает также то, что он не использует в своей работе радиоволны. Благодаря этому комплекс невозможно засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ готовы перейти в зимнее наступление в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий. По его словам, российский военно-промышленный комплекс набирает обороты.

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