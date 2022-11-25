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Владимир Путин назначил Михаила Галузина замглавы МИД РФ, одновременно освободив его от должности чрезвычайного и полномочного посла в Японии. Оба указа президента опубликованы на официальном портале правовой информации.

Документы вступили в силу со дня их подписания, то есть с 25 ноября.

Будучи на посту посла Японии, Галузин сообщал, что Россия пересматривает свои внешнеполитические приоритеты в условиях "развязанной Западом гибридной войны". По его словам, Россия открыта к сотрудничеству с Японией и западными странами в тех сферах, где есть ее интересы. Посол отметил, что в случае с Японией речь идет о продолжении сотрудничества в энергетике.

Галузин окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1983 году, владеет японским и английским языками. Пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии он занимал с января 2018 года. До этого работал в посольствах России в Японии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи.

В МИД РФ Галузин занимал руководящие должности во Втором и Третьем департаментах Азии. Также он был постоянным представителем России при АСЕАН.

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