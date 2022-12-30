Командование ВСУ отправило отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар

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Подразделения Вооруженных сил Украины, расположенные под Артемовском и Соледаром, усиливаются отрядами иностранных наемников для сдерживания наступления российской армии, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В противовес нашим наступающим порядкам украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев", – рассказал он.

Марочко пояснил, что мобильные группы наемников снабжаются натовским вооружением и передвигаются на американских бронеавтомобилях Hummer. При этом координацию этих отрядов с украинским командованием обеспечивают переводчики.

"В каждой группе есть переводчик, так как боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском", – пояснил Марочко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о больших потерях ВСУ в районе Артемовска. По его словам, направлениями "главного удара" России являются восточные районы Артемовска, а также районы чуть южнее Соледара и сам Соледар.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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