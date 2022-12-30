В ЛНР задержали жительницу Сватова, подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские спецслужбы задержали в ЛНР жительницу Сватово, ее подозревают в передаче Украине данных о местонахождении российских военных и техники. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР сообщает РИА Новости.

"Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватова, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации", – заявил собеседник издания.

Он уточнил, что ВСУ могли использовать переданные подозреваемой данные в том числе для нанесения артиллерийских ударов по объектам инфраструктуры в Сватове.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове. Он утверждал, что Киев рассматривает такую возможность из-за неудачных действий на сватовском направлении.

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