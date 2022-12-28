В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ в Донбассе

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Российские разведчики отмечают увеличение числа женщин в рядах подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В зоне ответственности 2-го Армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола", – рассказал он.

По словам Марочко, главным образом это касается подразделений, занимающих тыловые районы в непосредственной близости от линии фронта. Также он отметил, что жители Харьковской области сообщали о женских военных патрулях ВСУ на блокпостах, расположенных на трассе в направлении Сватова. Они, в частности, останавливают автомобили и проверяют документы.

Ранее Марочко рассказал, что Киев перебрасывает дополнительные силы в район Кременной. По его словам, штурмовые группы состоят из иностранных наемников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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