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Латвийские власти выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсонской области, ее осудили на 15 лет. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

"Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Барбашова, на латвийской границе Котляр арестовали и депортировали на Украину. Киевский режим "в срочном порядке" осудил ее на 15 лет.

Барбашов заявил, что чиновницу, занимавшую невысокий ранг, судили как государственного преступника. По его словам, к людям, которые проявляли малейшую лояльность к России "отношение просто зверское".

Произошедшее с Котляр является ярким примером репрессий украинских властей против сотрудничавших с российской администрацией жителей Херсонской области, считает Барбашов.

Ранее МВД Украины заявило об аресте активов российской компании, занимающейся продажей горюче-смазочных материалов в Киеве на 1 миллиард долларов. Украинские правоохранители сообщили, что передали изъятое горючее на нужды ВСУ.

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