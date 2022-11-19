МВД Украины заявило об аресте активов российской компании в Киеве на 1 млрд долларов

Фото: depositphotos/reflextions

МВД Украины заявило об аресте активов российской компании, занимающейся продажей горюче-смазочных материалов, в Киеве на 1 миллиард долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство.

"Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", – сообщили украинские правоохранители.

По данным следствия, компания была зарегистрирована на территории РФ. Уголовным наказанием может стать лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или вести деятельность сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. СБУ намерена привлечь Кадырова к уголовной ответственности по двум статьям c лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее ФСБ РФ задержала агента СБУ, который планировал устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. По данным спецслужб, мужчина 1978 года был завербован СБ Украины.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!