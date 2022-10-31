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Журналист Рич Бердан в статье для бельгийского портала Modern Diplomacy усомнился в правдивости западных СМИ, которые позиционируют президента Украины Владимира Зеленского как спасителя демократии, в то время как страна едва ли может претендовать на нее.

По мнению автора, западные страны продолжают финансово поддерживать Киев, утверждая, что это делается для сохранения демократии, однако на самом деле режим Зеленского далек от нее.

Бердан подчеркнул, что киевские власти устранили все политические партии в стране, которые выступали против действующего правительства, а также подавили несогласные СМИ.

"Представьте, если такое происходило бы в Америке: (Дональд. – Прим. ред.) Трамп арестован и посажен в тюрьму, канал Fox News снят с эфира, активы New York Post арестованы, ФБР проводит рейды по домам протестующих, Минюст выдает ордер на арест Такера Карлсона, а СМИ путем унижения и травли заставляют несогласных подчиняться", – отмечает автор.

Также Бердан обвинил страны Запада в лицемерии, поскольку в случае любой другой страны они выступили бы против недемократического захвата власти.

"Неужели мы должны игнорировать доказательства, верить тому, что нам говорят, и стать покорными гражданами, не желающими задавать вопросы о том, почему недемократический режим Зеленского продолжает получать миллиарды долларов на вооружение для ведения этой войны?" – добавил автор.

Ранее обозреватель Дэвид Игнатиус заявил, что администрации Байдена стоит прислушаться к призывам Владимира Путина и сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, для предотвращения катастрофического сценария между странами дипломатические усилия между Москвой и Вашингтоном вопиюще очевидны.

Также обозреватель напомнил, что президент РФ требовал от Запада гарантий безопасности в преддверии спецоперации на Украине.

До этого во время своей речи на заседании клуба "Валдай" Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО. По его словам, Москва не считает себя их врагом и не бросает им вызов. Президент подчеркнул, что она лишь отстаивает свое право на существование.



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